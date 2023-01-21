. В Ангарске загорелся бензовоз и железнодорожные цистерны

21 января в 12:11 в пожарную службу сообщили о горении бензовоза и железнодорожных цистерн на территории промышленного массива в 35 квартале города Ангарска. Площадь пожара — 400 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 7 автоцистерн, 35 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

По предварительным данным, огонь с загоревшегося бензовоза перешёл на три цистерны железнодорожного состава, находящегося на территории. Информация уточняется.