. В Ангарске загорелся бензовоз и железнодорожные цистерны
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В Ангарске загорелся бензовоз и железнодорожные цистерны

21 января в 12:11 в пожарную службу сообщили о горении бензовоза и железнодорожных цистерн на территории промышленного массива в 35 квартале города Ангарска. Площадь пожара — 400 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 7 автоцистерн, 35 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

По предварительным данным, огонь с загоревшегося бензовоза перешёл на три цистерны железнодорожного состава, находящегося на территории. Информация уточняется.

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По материалам: irk

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