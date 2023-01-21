. В ЕП заявили о нехватке лекарств в Европе

Греческий европарламентарий Спираки заявила о нехватке лекарственных препаратов в Европе

Греческий европарламентарий Мария Спираки заявила о нехватке лекарственных препаратов в Европе. Об этом пишет RT со ссылкой на обращение Спираки к Европейской комиссии (ЕК).

По ее словам, данная ситуация обусловлена «перебоями в производстве и поставках необходимого сырья из Китая и Индии или их снижением». Депутат подчеркнула, что существующее положение дел осложняется тем, что новая волна гриппа пришла в регион «раньше, чем ожидалось».

«В качестве возможного средства борьбы с глобальным дефицитом рассматривается повышение цен на ранее дешевые фармацевтические средства при условии, что основное бремя такой меры не ляжет на пациентов», — заявила она.

В обращении Спираки также спросила у ЕК, какие срочные меры будут приняты для решения данной проблемы.

В ноябре в Великобритании зафиксировали дефицит куриных яиц. По данным Bloomberg, в некоторых супермаркетах этот продукт исчез с полок. К такой ситуации привела вспышка птичьего гриппа в Европе и США. Птицеводы были вынуждены прибегнуть к массовой выбраковке кур.