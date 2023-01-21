. В Иркутске адвокат получил 5 лет колонии за мошенничество на два миллиона рублей
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В Иркутске адвокат получил 5 лет колонии за мошенничество на два миллиона рублей

В Иркутске адвокат получил 5 лет колонии за мошенничество на два миллиона рублей

В Иркутске суд приговорил адвоката к пяти годам колонии общего режима с лишением права в течение двух лет заниматься адвокатской деятельностью. Мужчину осудили за мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Установлено, что адвокат представлял интересы фигуранта уголовного дела о незаконной рубке леса. Родственникам фигуранта и самому клиенту он за вознаграждение в два миллиона рублей пообещал, что решит вопрос об избрании ему более мягкой меры пресечения. В дальнейшем адвокат и вовсе сказал, что уголовное дело будет прекращено сотрудниками полиции. В результате мужчина никаких вопросов в пользу своего клиента не решил, и тот был осужден.

Уголовное дело по факту мошенничества возбудили в 2020 году по материалам УФСБ России по Иркутской области. В конце декабря 2020 года следователи СК России совместно с сотрудниками УФСБ задержали адвоката. В его кабинете специалисты провели обыск, изъяли электронные носители информации. По ходатайству следствия Свердловский районный суд Иркутска заключил обвиняемого под стражу на два месяца.



Видео пресс-службы СУ СКР по Иркутской области
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По материалам: irk

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