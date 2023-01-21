. В Иркутске на АЗС произошла утечка газа

В 15:58 в пожарную службу поступило сообщение об утечке газа из ёмкости объемом 10 кубометров на автозаправке на улице Ангарской в Иркутске. Предварительно установлено, что утечка произошла из-за неисправности запорной арматуры, сообщает пресс-служба ГУ МС России по Иркутской области.





Прибывшие пожарно-спасательные расчёты эвакуировали четырёх работников заправки. Территорию АЗС оцепили, принимаются меры для минимизации риска возгорания.



