. В Иркутске на АЗС произошла утечка газа
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В Иркутске на АЗС произошла утечка газа

В Иркутске на АЗС произошла утечка газа

В 15:58 в пожарную службу поступило сообщение об утечке газа из ёмкости объемом 10 кубометров на автозаправке на улице Ангарской в Иркутске. Предварительно установлено, что утечка произошла из-за неисправности запорной арматуры, сообщает пресс-служба ГУ МС России по Иркутской области.


Прибывшие пожарно-спасательные расчёты эвакуировали четырёх работников заправки. Территорию АЗС оцепили, принимаются меры для минимизации риска возгорания.


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По материалам: irk

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