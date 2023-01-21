. В Иркутске учреждения культуры передали книги для семей участников спецоперации

Областные учреждения культуры передали в центр сопровождения семей участников спецоперации 125 книг. Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева отправила 55 изданий. Это произведения отечественных, зарубежных классиков Киплинга, Носова, стихи Агнии Барто, детских писателей Иркутской области. В их числе – рассказы Марка Сергеева, «Сказки мышонка сухарика» Светланы Волковой, сборник стихов «Свиристели» Михаила Трофимова и другие. Кроме того, библиотека отправила иллюстрированные альбомы «Музеи мира». Их планируется передать бойцам, которые находятся на лечении в иркутском военном госпитале, сообщает пресс-служба правительства региона.

Иркутский Дом литераторов направил детские книги Юрия Баранова: «Потомкам в пример», «В поисках тайны Ремеза», «На улице Рябиновой», «Сказки улицы Большой». Большая часть литературы, которую передали областные учреждения культуры, останется в игровой детской комнате центра сопровождения семей участников специальной военной операции. Его специалисты оформляют там специальную книжную полку. Часть книг передадут в семейный многофункциональный центр города Иркутска и в многодетные семьи.

Осенью 2022 года министерство культуры Иркутской области направило подшефным учреждениям города Кировска Луганской Народной Республики 740 единиц оргтехники и звукового оборудования, 200 книг современных авторов. Работники учреждений культуры Иркутской области собрали средства и на них приобрели и доставили библиотекам, домам культуры и музеям Кировска проекторы, экраны для них, музыкальные инструменты, мольберты, краски, театральные костюмы и куклы, сценическую обувь, ткани, книги, картриджи для принтеров, швейные машинки, объективы для фотокамер.

Иркутское отделение Союза писателей России отправило в школы и библиотеки Мелитополя 316 изданий. В их числе – русская и советская классика, детские издания, сказки Александра Волкова, приключенческие романы Жюля Верна и Луи Буссенара, книги Валентина Распутина и Александра Вампилова, современных иркутских авторов.