. В Казачинско-Ленском районе сотрудникам лесозаготовительного предприятия не выдали зарплату
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В Казачинско-Ленском районе сотрудникам лесозаготовительного предприятия не выдали зарплату

В Казачинско-Ленском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам лесозаготовительного предприятия. Дело расследуется по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат».

По версии следствия, с мая по декабрь 2022 года руководство лесозаготовительного предприятия на севере Иркутской области не выплатило зарплату 92 работникам. Следователи СК установили, что на расчетных счетах организации имелись достаточные денежные средства. Руководство предприятия, действуя из личной заинтересованности, незаконно потратило деньги на другие цели, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

К прокурору района на личном приеме обратились 23 работника предприятия, в суд направили заявления о взыскании задолженности, руководителю организации внесены представления. В настоящий момент задолженность по оплате труда частично погашена. Вопрос остается на контроле прокуратуры, отмечает пресс-служба надзорного органа.

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По материалам: irk

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