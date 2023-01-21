. В Мамонах водитель Audi насмерть сбил мужчину

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Иркутское» устанавливают причины ДТП, в котором погиб 46-летний мужчина. 20 января около 16:00 на улице Центральной в селе Мамоны водитель 1972 года рождения за рулем Audi Q7 сбил пешехода.

Потерпевший скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Госавтоинспекция Иркутска настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения строго следовать правилам дорожного движения, а также проявлять особую бдительность и внимательность на дороге.



