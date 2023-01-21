. В Мамонах водитель Audi насмерть сбил мужчину
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Мамонах водитель Audi насмерть сбил мужчину

В Мамонах водитель Audi насмерть сбил мужчину

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Иркутское» устанавливают причины ДТП, в котором погиб 46-летний мужчина. 20 января около 16:00 на улице Центральной в селе Мамоны водитель 1972 года рождения за рулем Audi Q7 сбил пешехода.

Потерпевший скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Госавтоинспекция Иркутска настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения строго следовать правилам дорожного движения, а также проявлять особую бдительность и внимательность на дороге.


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Роман Колесов и Владимир Читоркин проверили подготовку к пожароопасному сезону в Братске и районе
Роман Колесов и Владимир Читоркин проверили подготовку к
В Мамонах водитель Audi насмерть сбил мужчину
В Мамонах водитель Audi насмерть сбил мужчину
В Ангарске загорелся бензовоз и железнодорожные цистерны
В Ангарске загорелся бензовоз и железнодорожные цистерны
Какие вещи нужно держать в доме, согласно фэншуй, чтобы привлечь изобилие
Какие вещи нужно держать в доме, согласно фэншуй, чтобы привлечь
Юрист рассказал россиянам о выплатах после увольнения
Юрист рассказал россиянам о выплатах после увольнения
Стало известно о переходе ВС РФ к наступлению в Запорожье
Стало известно о переходе ВС РФ к наступлению в Запорожье
Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор»
Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор»
Инсайдер: уже в январе объявят о завершении поддержки Marvel’s Avengers
Инсайдер: уже в январе объявят о завершении поддержки Marvel’s
США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродукты
США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские
В ЕП заявили о нехватке лекарств в Европе
В ЕП заявили о нехватке лекарств в Европе
Дочь Глюкозы подпалила мамину квартиру: "Я нечаянно устроила пожар"
Дочь Глюкозы подпалила мамину квартиру: "Я нечаянно устроила
Звезда "Пацанок" Диана Янголенко могла украсть гитару за 60 тысяч, чтобы подарить ее возлюбленному
Звезда "Пацанок" Диана Янголенко могла украсть гитару за 60

Топ на сегодня

В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
Названы плюсы четырехдневной рабочей недели
Названы плюсы четырехдневной рабочей недели
Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
Юлия Савичева рассказала о ненависти Гагариной после «Фабрики звезд»
Юлия Савичева рассказала о ненависти Гагариной после «Фабрики звезд»
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из

Еще по теме

В Ангарске водитель Toyota Prius насмерть сбил пешехода
Полсотни раз нарушившая ПДД ростовчанка на спорткаре насмерть сбила пешехода
В Слюдянском районе водитель большегруза насмерть сбил пешехода
Водитель грузовика насмерть сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Бодайбо