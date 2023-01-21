. В Польше на митинге выступили против втягивания страны в конфликт на Украине
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В Польше на митинге выступили против втягивания страны в конфликт на Украине

В Польше на митинге выступили против втягивания страны в конфликт на УкраинеЖители Варшавы вышли на митинг против втягивания Польши в конфликт на Украине

Жители Варшавы вышли на антивоенный митинг, в ходе которого выступили против втягивания Польши в конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости

Мероприятие организовала польская патриотическая организация «Соотечественники — Камрады». Организаторы марша выражают недовольство тем, что польские политики и СМИ «пичкают головы и сердца поляков пропагандой в поддержку войны». Они также призвали привлечь к ответственности тех, кто подталкивают поляков к участию в конфликте на Украине.

Участники акции собрались в центре польской столицы и организованной колонной прошли к Колонне Сигизмунда. Они несут государственные флаги и транспаранты «Кто хочет польской крови, пошел вон!», «Польша выбирает мир!», а также с другими антивоенными лозунгами. По данным агентства, в акции участвуют несколько сотен человек. Протестующих сопровождает полиция.

7 октября сообщалось, что в Варшаве прошел митинг «Только темнота», на котором жители выступили против высоких цен на энергию. Организаторами демонстрации выступили представители органов местного самоуправления. «Органы местного самоуправления не согласны с деятельностью государственных компаний, которые выставляют счета за электричество на 700 процентов выше, чем в прошлом году», — указали организаторы акции.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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