. В России предложили изменить правила ремонта автомобилей по ОСАГО
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России предложили изменить правила ремонта автомобилей по ОСАГО

В России предложили изменить правила ремонта автомобилей по ОСАГО

В России предложили изменить правила ремонта автомобилей по ОСАГО«Парламентская газета»: в России предложили продлить срок ремонта автомобилей по ОСАГО

В России предложили изменить правила ремонта автомобилей по ОСАГО. Об этом пишет «Парламентская газета».

По данным издания, речь идет о возможном продлении сроков ремонта по ОСАГО и изменении списка деталей для срочного ремонта автомобилей.

Уточняется, что после массового ухода зарубежных автомобильных брендов возник дефицит запчастей для машин иностранных марок.

19 января в Госдуме прошла закрытая встреча депутатов с представителями автостраховых и автомобильных сообществ, где поднимались проблемы, связанные с ОСАГО из-за дефицита комплектующих, и пути их решения.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года средняя цена полиса страхования ответственности водителя ОСАГО поднялась на 27 процентов. Чаще всего в прошлом году россияне страховали автомобили марок Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, ВАЗ-2190, Lada Vesta.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Звезда "Пацанок" Диана Янголенко могла украсть гитару за 60 тысяч, чтобы подарить ее возлюбленному
Звезда "Пацанок" Диана Янголенко могла украсть гитару за 60
В России предложили изменить правила ремонта автомобилей по ОСАГО
В России предложили изменить правила ремонта автомобилей по ОСАГО
Новолуние 21 января 2023 года: что можно и нельзя делать в этот день
Новолуние 21 января 2023 года: что можно и нельзя делать в этот день
Таролог рассказала, могут ли умершие вселяться в тела родственников
Таролог рассказала, могут ли умершие вселяться в тела родственников
Раненную при обстреле в Соледаре российскую журналистку перевезли в Москву
Раненную при обстреле в Соледаре российскую журналистку перевезли в
Как избавиться от неприятного рыбного запаха на руках, полотенцах и кухонной утвари
Как избавиться от неприятного рыбного запаха на руках, полотенцах и
Певица Монеточка осталась ни с чем
Певица Монеточка осталась ни с чем
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 января 2023 года
Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 января 2023 года
США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска
США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска
Нарышкин: США применили ядерную энергию в Хиросиме и Нагасаки, а СССР – для АЭС
Нарышкин: США применили ядерную энергию в Хиросиме и Нагасаки, а СССР
Марго Робби рассказала о съемках интимных сцен с Леонардо Ди Каприо
Марго Робби рассказала о съемках интимных сцен с Леонардо Ди Каприо

Топ на сегодня

Раскрыт объем снижения российского импорта в 2022 году
Раскрыт объем снижения российского импорта в 2022 году
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
Названы плюсы четырехдневной рабочей недели
Названы плюсы четырехдневной рабочей недели
Названа причина смерти 18-летнего российского актера
Названа причина смерти 18-летнего российского актера
Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла

Еще по теме

Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
В России изменились правила ремонта по ОСАГО
Россиянам рассказали об изменении правил ремонта по ОСАГО с 11 сентября
Страховщики предложили в десять раз увеличить штрафы за езду без полиса