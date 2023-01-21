. В США рассказали о трудностях с ограничениями против российских нефтепродуктов

Глава Минфина США Йеллен: вводить потолки цен на нефтепродукты из России оказалось сложнее

Министр финансов США Джанет Йеллен прокомментировала в Сенегале введение двух новых ценовых потолков на российские нефтепродукты. Ее слова приводит агентство Reuters.

Йеллен рассказала о трудностях с потолками цен на нефтепродукты из России и подчеркнула, что вводить их оказалось сложнее, чем ожидалось. По ее словам, Вашингтон активно пытается понять, «как достичь тех же целей».

«Знаете, всегда есть вероятность того, что все пойдет не по плану, но мы очень тщательно изучили эти рынки и считаем, что мы выйдем с набором ограничений, которые позволят достичь того же, чего мы достигли с нефтью», — отметила глава американского Минфина.

Министр добавила, что необходимо обеспечивать постоянные поставки российского дизельного топлива на рынок. Она также допустила, что предложенные ограничения против Москвы со временем могут изменить.

Ранее США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродукты. О соответствующем решении объявил американский Минфин.