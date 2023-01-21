. В Запорожской области рассказали о продвижении российских войск

Рогов заявил, что Вооруженные силы России продвинулись на 7 км на запорожском направлении

Вооруженные силы (ВС) РФ за сутки продвинулись на семь километров на запорожском направлении. Об этом в ночь на субботу, 21 января, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«За сутки наши войска продвинулись вперед на глубину около 7 км. В процессе окончательного освобождения не менее семи населенных пунктов», — заявил Рогов.

В пятницу, 20 января, Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль село Лобковое в Запорожской области. Наступательные действия в районе населенного пункта вели подразделения Восточного военного округа России.