. В Запорожской области сообщили о взломе первой линии обороны ВСУ

Рогов заявил, что первая линия обороны ВСУ в Запорожской области взломана

Первая линия обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на отдельных участках фронта в Запорожской области взломана, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

«Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», — рассказал Рогов.

Он отметил, что линия обороны ВСУ выстроена на уровне подконтрольных Киеву населенных пунктов Каменское, Орехов и Гуляйполе.