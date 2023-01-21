. Василиса Володина рассказала о ветре перемен

Астролог Василиса Володина дала новое предсказание. Сегодняшней ночью нам всем предстоит встречать Новый год. На этот раз год Черного Водяного Кролика по восточному календарю. Астролог Василиса Володина призывает не упустить важное время, чтобы подготовиться к приходу нового периода. «Сегодня у меня для вас две новости: одна хорошая, другая тоже. Новолуние в Водолее совпадает с наступлением года Черного Водяного Кролика по восточному календарю. Ветер перемен буквально срывает форточки, почувствуют даже упрямые ретрограды», — сообщила эксперт по влиянию небесных тел на нашу жизнь. Она считает, что в ближайшие часы нужно быть максимально открытыми ко всему новому, что происходит вокруг. И воспользоваться благоприятным периодом, чтобы осознать свои потребности и настроиться на достижение целей.«Визуализируем желания, дышим новым, осязаем новизну в настроении окружающих. Радуемся долгожданному началу начал», — написала Володина в своем Телеграм-канале. А чтобы счастья было много и его хватило на всех, она рекомендует предупредить о его пришествии своих друзей, родственников и вообще всех окружающих. По другим рекомендациям, нужно успеть сегодня написать свои желания на листок бумаги, свернуть в трубочку, перевязать красной ленточкой и спрятать подальше, отбросив даже малейшие сомнения в их исполнении. А еще нужно лепить пельмени, которые по китайскому поверью приманивают в дом здоровье, удачу и долголетие. Китайские пельмени отличаются от наших русских только наличием в фарше имбиря, а начинка может быть не только мясной, но и сырной, и даже овощной. Не бойтесь креативить, этим вы также способствуете приходу благоприятных перемен в свою жизнь.