. Жулин рассказал, почему Роман Костомаров попал в больницу
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Жулин рассказал, почему Роман Костомаров попал в больницу

Жулин рассказал, почему Роман Костомаров попал в больницу
Фигурист Роман Костомаров находится в тяжелом состоянии. Спортсмен почти две недели находится в реанимации. Поклонники с замиранием сердца следят за новостями о состоянии Романа Костомарова. Олимпийский чемпион в танцах на льду попал в больницу 10 января с тяжелой формой пневмонии. Сейчас он в коме, за его жизнь продолжают бороться врачи. Что стало причиной, приведшей к таким тяжелым последствиям? На этот счет высказался заслуженный тренер России Александр Жулин.
«Видимо, он к своему здоровью отнесся немножко, может быть, наплевательски. Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошел в баню – и баня, скорее всего, усугубила этот момент», — сказал Жулин в эфире Первого канала. На днях стало известно, что Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Это говорит о позитивной динамике в состоянии спортсмена.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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