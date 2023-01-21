Звезда "Гардемаринов" Михаил Мамаев отправился в зону СВО. Артиста засняли с оружием в окружении танков
56-летний Михаил Мамаев, сыгравший в свое время в кинохите "Виват, гардемарины!", удивил пользователей Сети. Российский актёр театра и кино отправился на Украину в зону спецоперации.
Известный артист, родившийся в семье военного журналиста, опубликовал в соцсетях фото, на которых позирует в окружении российских солдат и танков.
"Если так повернется, что вырвут руль или грудь превратят в решето от пуль, стану смайлика солнечной рожицей", - написал Михаил Мамаев, сопроводив снимки стихами собственного сочинения.
Таким образом артист дал понять, что отправился на Украину в зону СВО, не став раскрывать подробностей.
Подписчики поддержали Мамаева в комментариях. "Хорошо сказано", "Хорошие строчки, Михаил!", "Гардемарины, вперед!", "Храни Господь", - пишут пользователи Сети.
Напомним, в последние годы артист занимается журналисткой деятельностью, ведя передачу на Первом канале. Недавно мужчина стал специальным корреспондентом ИА "Слово народа".
Стоит отметить, Михаил Мамаев является завидным женихом и до сих пор не обзавелся детьми.
Артист никогда не был женат, хотя ему приписывали романы с такими знаменитостями, как как Кристина Орбакайте и Елена Корикова.
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1 января актер опубликовал пост, в котором высказался о новом формате новогоднего обращения президента РФ, рассказывая о том, как отметил праздник.
Михаил Мамаев пожелал подписчикам быть счастливыми, при этом ценить это. "А такие времена, как сейчас, как раз и учат этому", - отметил артист.
* внесен Минюстом РФ в список иноагентов