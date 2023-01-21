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Звезда "Гардемаринов" Михаил Мамаев отправился в зону СВО. Артиста засняли с оружием в окружении танков

Звезда "Гардемаринов" Михаил Мамаев отправился в зону СВО. Артиста засняли с оружием в окружении танков

56-летний Михаил Мамаев, сыгравший в свое время в кинохите "Виват, гардемарины!", удивил пользователей Сети. Российский актёр театра и кино отправился на Украину в зону спецоперации.

Известный артист, родившийся в семье военного журналиста, опубликовал в соцсетях фото, на которых позирует в окружении российских солдат и танков.


"Если так повернется, что вырвут руль или грудь превратят в решето от пуль, стану смайлика солнечной рожицей", - написал Михаил Мамаев, сопроводив снимки стихами собственного сочинения.

Таким образом артист дал понять, что отправился на Украину в зону СВО, не став раскрывать подробностей. 

Подписчики поддержали Мамаева в комментариях. "Хорошо сказано", "Хорошие строчки, Михаил!", "Гардемарины, вперед!", "Храни Господь", - пишут пользователи Сети.

Напомним, в последние годы артист занимается журналисткой деятельностью, ведя передачу на Первом канале. Недавно мужчина стал специальным корреспондентом ИА "Слово народа".

Стоит отметить, Михаил Мамаев является завидным женихом и до сих пор не обзавелся детьми.

Артист никогда не был женат, хотя ему приписывали романы с такими знаменитостями, как как Кристина Орбакайте и Елена Корикова.


Михаил Мамаев прошелся по Филиппу Киркорову

1 января актер опубликовал пост, в котором высказался о новом формате новогоднего обращения президента РФ, рассказывая о том, как отметил праздник.


Совершенно особенная новогодняя ночь… Поздравление Президента на фоне настоящих героев, заглянувших в глаза смерти, защитников страны. Много новых артистов, искренних, талантливых, родных… За столами очень много достойных гостей, ни разу не публичных, но говорящих просто и по существу… Кстати, мы подпевали наш гимн, чего в Новый год с нами никогда не было, и это было так по-человечески, ни грамма пафоса… Пусть в нашу жизнь в новом году войдет больше настоящего, а все эти разрисованные глянцевые клоуны уйдут! Они так нелепо смотрятся на фоне очеловеченной страны, все эти Фили в перьях…

Михаил Мамаев пожелал подписчикам быть счастливыми, при этом ценить это. "А такие времена, как сейчас, как раз и учат этому", - отметил артист.


* внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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