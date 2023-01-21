. Звезда "Пацанок" Диана Янголенко могла украсть гитару за 60 тысяч, чтобы подарить ее возлюбленному

20-летняя Диана Янголенко в конце прошлого года призналась, что в скором времени может отправиться за решетку, не став пояснять, что она конкретно сделала. Однако теперь появились подробности преступления, в котором подозревается звезда "Новых пацанок".

19-летний житель Кайеркана обратился в полицию в минувшем декабре, пожаловавшись на хищение электрогитары.



Стоимость инструмента оценивается в 60 тысяч рублей. Молодой человек заметил, что электрогитара отсутствует на следующее утро после того, как вечер провел со знакомыми во время распития спиртных напитков.

Полиция выявила, что музыкальный инструмент унесла с собой 20-летняя девушка, которая в тот вечер была гостьей молодого человека.

В результате гитару удалось вернуть владельцу, а в отношении девушки было возбуждено уголовное дело за кражу.

Как сообщает портал NGS24.RU, ссылаясь на источник в органах, вышеупомянутой девушкой, утащившей электрогитару, оказалась уроженка Норильска Диана Янголенко.



Девушка хорошо знакома российскому зрителю по своему участию в программе "Новые пацанки", на которую она пришла ради того, чтобы стать для младшей сестры примером, а также разобраться с собственными внутренними проблемами и найти себя.

Диана Янголенко попросила помощи у поклонников

Экс-участница "Новых пацанок", за плечами которой уже две судимости, ранее признавалась, что подозревается в краже. Диана Янголенко раскрыла, что для нее требуют наказание в виде тюремного заключения на полтора года.

Выпускница "Новых пацанок" попросила материальной помощи у подписчиков, опубликовав свои реквизиты. Звезда не стала раскрывать причины сбора денег - судя по всему, 35 тысяч рублей ей требуются на адвоката.

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При этом Диана Янголенко призналась, что действительно виновна в злодеянии, в котором ее обвиняют.