. 5 примет, которые укажут на скорое везение в личной жизни
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5 примет, которые укажут на скорое везение в личной жизни

5 примет, которые укажут на скорое везение в личной жизни

Не у всех отношения складываются безоблачно и с первого раза. В случае, если удача обходит стороной, стоит внимательно осмотреться по сторонам. Проверенные приметы укажут на скорое приближение счастья.


Наши предки жили в гармонии с природой и подмечали детали, которые мы пропускаем в современном мире из-за бешеного ритма. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться народной мудростью, чтобы не упустить признаков приближающегося счастья и не пройти мимо своей любви.

1. О том, что скоро жизнь изменится к лучшему, можно понять по частой встрече парных символов. Это могут быть прогуливающиеся вместе животные (пара котов, собак или птиц), одинаково одетых людей, потеря пары перчаток. В таком случае любовь привлекают простыми словами: «Знаки замечаю, мимо судьбы не пройду, счастье обрету». Произносить их можно как вслух, так и про себя.

2. Одиночество скоро пройдет, если вдруг из рук начинают падать фрукты. Наши предки подмечали, что если из рук девушки упало яблоко и покатилось к порогу, то вскоре в дверь постучат сваты. Если же такое произошло с юношей, то оставаться холостым ему осталось недолго.

3. Во время мытья полов обрызгать одежду — к скорому переезду в дом суженого. Если вода чистая, то встреча будет удачной. Грязная вода сулит сплетни за спиной и возможные козни со стороны разлучницы. Избежать неприятностей получится, если посолить воду обычной солью и сказать: «Счастье свое ни с кем не делю, свое берегу, чужого не беру».

4. Случайно обронить платок — к скорому свиданию. Такая примета сулит скорое знакомства и завершение одиночества. Платочек поднимают и кладут в укромное место, чтобы не спугнуть судьбоносной встречи.


5. Потеря украшений в собственном доме также считается символом скорой встречи своей любви. Если потерялась серьга, то свадьба не за горами. Потерянное дома колечко сулит скорое знакомство и быстрое развитие отношений.

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По материалам: dailyhoro.ru

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