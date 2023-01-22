. Алла Пугачева присматривает особняк в «израильской Рублевке» и учит иврит

Певица Алла Пугачева собирается купить свой дом в Кесарии и пригласила репетиров своим детям. Алла Пугачева в скором времени отметит день рождения. Пока она наслаждается жизнью в Израиле. Она спешно покинула Москву в прошлом году. Двойняшки Лиза и Гарри только пошли в третий класс, но спустя три недели они уже были в Тель-Авиве. И пока Максим Галкин* ездит по миру с гастролями, его жена занимается делами и порой выходит в свет. По словам местной жительницы, Лиза и Гарри теперь учатся в частной русско-еврейской школе, куда их отвозит водитель. Дорога занимает 30 минут. Также они занимаются с репетиторами, чтобы быстрее овладеть ивритом. Более того, взрослые члены семьи тоже его учат. «Возможно, что к новому учебному году подучат иврит получше и выбор школ для них будет больше», – отметил источник.При этом Пугачева с прошлого года выбирает дом. Супруги собираются купить свое жилье. Хотя сейчас живут в доме брата Галкина* в Кесарии – на «израильской Рублевке». Не исключено, что для этого паре придется продать какой-то из многочисленных объектов недвижимости в Москве. Не секрет, что у Максима* есть квартиры, а у Пугачевой дача на Истре. Закон позволяет Галкину* продать квартиру, не присутствуя лично на сделке. Это можно сделать, назначив представителя по доверенности, и с помощью электронного оформления через Росреестр. Для такой сделки нужно иметь специальную электронную подпись, а также уведомить Росреестр о согласии на передачу документов в электронном виде. В таком случае собственник может находиться в любой точке мира, пишет KP.ru.* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.