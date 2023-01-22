. Digital Foundry сравнили Monster Hunter Rise на Xbox Series X | S и Playstation 5





На этой неделе состоялся релиз игры Monster Hunter Rise на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5. Технические специалисты из Digital Foundry провели анализ проекта, который ранее вышел на PC. Ниже основные выдержки из сравнения Monster Hunter Rise на Xbox Series X | S и Playstation 5.

На Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5 игра Monster Hunter Rise предлагает 3 режима:

РежимыПроизводительностьСтандартныйГрафика2016x11343840x21604800x27001344x7562560x14402560x1440*70%100%125%OffOnOnLowHighHighOffOnOnLowMediumHighOffOnOn

*на Xbox Series S в режиме графики и стандартном режиме Digital Foundry отметили, что «подсчет пикселей по какой-то причине выходит одинаковым».

Все три режима работают в 60 FPS. Если телевизор работает в 120 Гц — тогда все будут работать со скоростью 120 кадров в секунду. Журналисты отмечают, что в игре «компьютерные» настройки графики. Перечисленные выше готовые настройки не являются обязательными — можно комбинировать отдельные параметры, тем самым подстраивая под себя игру. Стандартный режим дает стабильные 60 FPS на всех консолях, в режиме графики на Xbox Series S есть просадки до 45-50 FPS. Что касается режима производительности, его журналисты считают «излишним», поскольку практически стабильно игра может работать и в стандартном режиме на всех консолях даже в 120 FPS.

Ниже можно посмотреть детальный разбор технического состояния Monster Hunter Rise на новых консолях. Напомним, игра доступна в Game Pass.

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