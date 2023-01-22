Digital Foundry сравнили Monster Hunter Rise на Xbox Series X | S и Playstation 5
На этой неделе состоялся релиз игры Monster Hunter Rise на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5. Технические специалисты из Digital Foundry провели анализ проекта, который ранее вышел на PC. Ниже основные выдержки из сравнения Monster Hunter Rise на Xbox Series X | S и Playstation 5.
На Xbox Series X, Xbox Series S и Playstation 5 игра Monster Hunter Rise предлагает 3 режима:
Режимы
Производительность
Стандартный
Графика
Нативное разрешение (Xbox Series X, Playstation 5)
2016x1134
3840x2160
4800x2700
Нативное разрешение (Xbox Series S)
1344x756
2560x1440
2560x1440*
Качество изображения
70%
100%
125%
Текстуры высокого разрешения
Off
On
On
Фильтрация текстур
Low
High
High
Окружающая окклюзия
Off
On
On
Качество теней
Low
Medium
High
Листва качается
Off
On
On
*на Xbox Series S в режиме графики и стандартном режиме Digital Foundry отметили, что «подсчет пикселей по какой-то причине выходит одинаковым».
Все три режима работают в 60 FPS. Если телевизор работает в 120 Гц — тогда все будут работать со скоростью 120 кадров в секунду. Журналисты отмечают, что в игре «компьютерные» настройки графики. Перечисленные выше готовые настройки не являются обязательными — можно комбинировать отдельные параметры, тем самым подстраивая под себя игру. Стандартный режим дает стабильные 60 FPS на всех консолях, в режиме графики на Xbox Series S есть просадки до 45-50 FPS. Что касается режима производительности, его журналисты считают «излишним», поскольку практически стабильно игра может работать и в стандартном режиме на всех консолях даже в 120 FPS.
Ниже можно посмотреть детальный разбор технического состояния Monster Hunter Rise на новых консолях. Напомним, игра доступна в Game Pass.
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