. Дмитрий Певцов высказался о побеге Чулпан Хаматовой
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Дмитрий Певцов высказался о побеге Чулпан Хаматовой

Дмитрий Певцов высказался о побеге Чулпан Хаматовой
Актер Дмитрий Певцов считает, что артистка пожалеет о своем выборе. Чулпан Хаматова, похоже, сжигает мосты, нелестно отзываясь о России, в которой работала и снискала известность. Дмитрий Певцов не держит зла на коллегу и считает, мол, та просто не до конца понимает, что делает, и идет на поводу у эмоций. Пока Хаматова не собирается возвращаться в Россию, но Певцов уверен, что в будущем это наверняка произойдет. Вот только примет ли беглянку российский зритель — неизвестно. «Я начал тут недавно смотреть интервью Чулпан Хаматовой, через пять минут мне стало скучно, потому что это какая-то наигранная трагедия. Я Чулпан знаю почти с детского возраста. И много лет наблюдал за тем, как она пробивалась, делала себе имя. Она его сделала. Она талантливый человек.
Но на ее примере можно сказать, что артист — это человек, который в центр мироздания ставит все-таки себя. Что будет с ее фондом, с детьми, с родителями, с той работой, которую делала ее команда, с театром, со зрителями? Я искренне не понимаю, как можно от всего этого просто взять и уехать», — признался 58-летний Дмитрий Анатольевич. При всем при этом Дмитрий Певцов не считает актрису предательницей и уверен, что в скором времени она пожалеет о своем решение поменять место жительства, ведь, по сути, за границей Хаматова никому не нужна. «И ведь она поступила не в Русский драматический театр, а в Новый театр в Риге. Ей сейчас нужно учить латышский язык. Предатель — это тот, кто работает в госструктуре, имеет допуск к гостайне, которую потом продает за тридцать сребреников. А это… это просто дети. Они не понимают, как и откуда дается талант, кому ты обязан тем, что он у тебя есть», — резюмировал Певцов в интервью fedpress.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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