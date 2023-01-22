. Дума рассмотрела вопросы расширения дороги на Костычева и устройство парковки у ТРЦ «Карамель»

20 января на комиссии по по вопросам транспорта, связи и охраны окружающей среды депутаты думы Иркутска рассмотрели вопросы расширения проезжей части на улице Костычева, обустройство многоуровневой парковки на участке ТРЦ "Карамель и другие.

По инициативе Ростислава Белых, депутата по избирательному округу № 33, рассмотрели результаты проектирования улицы Академическая и реконструкцию проезжей части улицы Костычева. Расширить данную улицу на участке от улицы Стасова до границ города поручил мэр города Руслан Болотов на выездном совещании в 2022 году. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» предусмотрено 7 миллионов рублей на проектирование. Проектные работы будут длиться ориентировочно полтора года, контракт еще не разыгран.

Вице-спикер Сергей Юдин предложил обсудить возможность устройства многоуровневой парковки автотранспорта на земельном участке ТРЦ «Карамель» как проект, ранее согласованный с собственником.

Комиссия рекомендовала администрации провести в феврале совещание с главным архитектором города, собственником, депутатами по перспективам развития территории.

Депутат по избирательному округу № 5 Леонид Усов внес на рассмотрение два вопроса: обустройство пешеходного перехода вблизи дома № 235/4 по улице Баумана и устройство парковочных карманов на территории Ленинского округа. Как сообщил начальник департамента дорожной деятельности и транспорта мэрии Денис Комаров, представленный адрес для перехода включен в перечень и при корректировке в бюджет города будут вносить изменения, чтобы запланировать средства на выполнение работ. Что касается парковок, то определены два участка: вдоль домов № 231/7 до № 231/9 по Баумана и в районе дома № 256 до № 258 по Ярославского.