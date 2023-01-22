Футболисты Мамаев и Смолов могут скрываться от мобилизации в Дубае
Российские футболисты Павел Мамаев и Федор Смолов, заявившие об открытии футбольной школы в ОАЭ, могут таким образом скрываться от мобилизации в России. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявила депутат Госдумы Светлана Журова.
Она выразила уверенность, что российским футболистам стоит реализовывать подобные проекты в России, а не за рубежом.
У Павла Мамаева летом 2022 года закончился контракт с подмосковными "Химками", клуб не стал продлевать соглашение. До настоящего момента он остается свободным агентом. Накануне спортсмен объявил об открытии футбольной школы в Дубае.
"Скоро! Лучшая профессиональная детская, футбольная академия. В нашей команде только самые успешные и профессиональные! С нами футбол не просто игра, это жизнь", - написали Мамаев и Смолов в соцсетях.
В текущем сезоне 32-летний Смолов провел 15 матчей в РПЛ, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. На его счету также 2 гола в 5 матчах Кубка России.