. Футболисты Мамаев и Смолов могут скрываться от мобилизации в Дубае

Российские футболисты Павел Мамаев и Федор Смолов, заявившие об открытии футбольной школы в ОАЭ, могут таким образом скрываться от мобилизации в России. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

Она выразила уверенность, что российским футболистам стоит реализовывать подобные проекты в России, а не за рубежом.

"У меня только один вопрос: если они делают это за свои деньги, то тогда правильнее делать это все-таки в России. Кто их воспитал когда-то в детстве? Поэтому правильнее потратить на наших детей. Напоминает, что просто скрылись от мобилизации. Если наши специалисты поехали помочь в Дубай на какое-то время, их наняли — это одно дело, а когда ты свои деньги вкладываешь в чужой детский спорт — это другое. Напоминает, что ребята немножко так ушли от мобилизации, навряд ли у них есть какая-то бронь".

У Павла Мамаева летом 2022 года закончился контракт с подмосковными "Химками", клуб не стал продлевать соглашение. До настоящего момента он остается свободным агентом. Накануне спортсмен объявил об открытии футбольной школы в Дубае.



"Скоро! Лучшая профессиональная детская, футбольная академия. В нашей команде только самые успешные и профессиональные! С нами футбол не просто игра, это жизнь", - написали Мамаев и Смолов в соцсетях.

В текущем сезоне 32-летний Смолов провел 15 матчей в РПЛ, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. На его счету также 2 гола в 5 матчах Кубка России.