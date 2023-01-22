. Кадыров прокомментировал акцию с сожжением Корана в Швеции

Глава Чечни Кадыров раскритиковал акцию с сожжением Корана в Швеции

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал акцию лидера датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, который сжег Коран у посольства Турции в Стокгольме. Он обрушился с критикой на Палудана и шведские власти, давшие на это разрешение.

«Сообщается, что акция была согласована с властями Стокгольма, но я твердо убежден, что этот мерзкий поступок был не просто одобрен, но, более того, инициирован и проплачен политическими силами», — написал Кадыров.

Он отметил, что лишь «отмороженные негодяи» способны покушаться на святые ценности, выражая таким образом свой протест. Глава Чечни выразил уверенность в том, что своей выходкой все причастные к этой демонстрации навлекли на себя вечное проклятие.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в визите шведского министра обороны Пола Йонсона в Турцию больше нет смысла, поэтому он был отменен. 27 января шведский коллега Акара Пол Йонсон должен был обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, к этому моменту не ратифицированную Турцией.