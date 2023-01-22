. Лор предупредил о повышенном риске развития бронхолегочных заболеваний от вейпов

Лор Зайцев заявил о повышенном риске развития бронхолегочных заболеваний из-за вейпов

Лор высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с ТАСС предупредил россиян о том, что в случае курения вейпов риск развития бронхолегочных заболеваний повышается в сравнении с курением сигарет. Он пояснил, что это связано с тем, что вейперы, как правило, курят чаще.

Специалист рассказал, что, несмотря на то, что у курящих вейп людей не так сильно выражены кашель, сухость в горле и изменения в голосе, по сравнению с теми, кто курит сигареты, риск возникновения воспалительных заболеваний бронхолегочной системы у них почти одинаковый, поскольку вейперы курят чаще, за счет того, что пользоваться вейпом можно не только на улице.

«Если мы говорим про вейпы, это так называемый ласковый убийца, потому что табачный дым уже не такой агрессивный, курить можно, условно говоря, бесконечно долго», — заявил врач, отметив, что табак стал комфортнее для дыхательной системы человека.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровье Сергей Леонов рассказал, что хотя продажа вейпов несовершеннолетним в России запрещена, продавцы готовы игнорировать данный факт. По словам Леонова, сейчас в стране гибнет много молодых людей именно из-за вейпов.