. Лор предупредил о повышенном риске развития бронхолегочных заболеваний от вейпов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Лор предупредил о повышенном риске развития бронхолегочных заболеваний от вейпов

Лор предупредил о повышенном риске развития бронхолегочных заболеваний от вейпов

Лор предупредил о повышенном риске развития бронхолегочных заболеваний от вейповЛор Зайцев заявил о повышенном риске развития бронхолегочных заболеваний из-за вейпов

Лор высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с ТАСС предупредил россиян о том, что в случае курения вейпов риск развития бронхолегочных заболеваний повышается в сравнении с курением сигарет. Он пояснил, что это связано с тем, что вейперы, как правило, курят чаще.

Специалист рассказал, что, несмотря на то, что у курящих вейп людей не так сильно выражены кашель, сухость в горле и изменения в голосе, по сравнению с теми, кто курит сигареты, риск возникновения воспалительных заболеваний бронхолегочной системы у них почти одинаковый, поскольку вейперы курят чаще, за счет того, что пользоваться вейпом можно не только на улице.

«Если мы говорим про вейпы, это так называемый ласковый убийца, потому что табачный дым уже не такой агрессивный, курить можно, условно говоря, бесконечно долго», — заявил врач, отметив, что табак стал комфортнее для дыхательной системы человека.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровье Сергей Леонов рассказал, что хотя продажа вейпов несовершеннолетним в России запрещена, продавцы готовы игнорировать данный факт. По словам Леонова, сейчас в стране гибнет много молодых людей именно из-за вейпов.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лор предупредил о повышенном риске развития бронхолегочных заболеваний от вейпов
Лор предупредил о повышенном риске развития бронхолегочных
Таро-прогноз на неделю с 23 по 29 января 2023 года
Таро-прогноз на неделю с 23 по 29 января 2023 года
Почему сороковой день считается самым важным для усопшей души, как лучше проводить душу в этот день
Почему сороковой день считается самым важным для усопшей души, как
В США назвали камень преткновения между Украиной и Западом
В США назвали камень преткновения между Украиной и Западом
Футболисты Мамаев и Смолов могут скрываться от мобилизации в Дубае
Футболисты Мамаев и Смолов могут скрываться от мобилизации в Дубае
Привлекаем в жизнь счастье и богатство в Китайский Новый год: что нужно обязательно сделать в ночь на 22 января
Привлекаем в жизнь счастье и богатство в Китайский Новый год: что
Трем американским морпехам предъявили обвинения в участии в штурме Капитолия
Трем американским морпехам предъявили обвинения в участии в штурме
Кадыров прокомментировал акцию с сожжением Корана в Швеции
Кадыров прокомментировал акцию с сожжением Корана в Швеции
Алла Пугачева присматривает особняк в «израильской Рублевке» и учит иврит
Алла Пугачева присматривает особняк в «израильской Рублевке» и учит
Дмитрий Певцов высказался о побеге Чулпан Хаматовой
Дмитрий Певцов высказался о побеге Чулпан Хаматовой
Сергей Лазарев весь покрылся сединой
Сергей Лазарев весь покрылся сединой
Digital Foundry сравнили Monster Hunter Rise на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry сравнили Monster Hunter Rise на Xbox Series X | S и

Топ на сегодня

США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродукты
США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские
Екатерина Варнава снялась голой в кино
Екатерина Варнава снялась голой в кино
Названы самые подорожавшие товары в России
Названы самые подорожавшие товары в России
Ксения Бородина ни нашла, ни одного хорошего слова об Ольге Бузовой
Ксения Бородина ни нашла, ни одного хорошего слова об Ольге Бузовой
В России предложили изменить правила ремонта автомобилей по ОСАГО
В России предложили изменить правила ремонта автомобилей по ОСАГО

Еще по теме

Ученые: Курение вейпов меняет ДНК и вызывает окнологию
Врач предупредила о негативных последствиях курения вейпов
Вейперы оказались более подвержены инсультам и депрессии - ученые
Россиянам рассказали о местах с повышенным риском заражения COVID-19