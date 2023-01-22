. Майя Менглет скончалась в Австралии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Майя Менглет скончалась в Австралии

Майя Менглет скончалась в Австралии
Звезда фильма «Дело было в Пенькове», актриса Майя Менглет ушла из жизни в 87 лет, прожив последние 26 лет в Австралии. Майя Менглет скончалась 19 января в своем доме в Мельбурне. Рядом с ней были родные и близкие. Причина смерти пока неизвестна. На ее счету 16 картин, но самой знаменитой является «Дело было в Пенькове» 1957 года. На следующий день после премьеры фильма Майя Менглет проснулась знаменитой. Предложения о съемках поступали одно за другим, актриса часто посещала официальные приемы, международные кинофестивали. Последнее можно назвать особым успехом — за границу тогда мало кто ездил. А там Майю называли советской Софи Лорен — видимо, за ее большие глаза, широкие брови, тонкую талию и невероятную женскую энергию.
Несмотря на ошеломительный успех в кино, Майя сделала выбор в пользу театра — целых 43 года она вместе со своим супругом Леонидом Сатановским посвятила театру им. Станиславского и Немировича-Данченко. Привычный ритм хорошей жизни нарушила смена руководства театра — с ним звездные супруги не смогли найти общий язык и были вынуждены покинуть любимую сцену. А вскоре и родину — Менглет и Сатановский эмигрировали в Австралию, где жили их сыновья. Талантливый артист везде найдет своего зрителя, вот и супруги вскоре были приглашены в местную русскую труппу. Беда в дом актрисы пришла в 2015 году, когда от последствий сахарного диабета скончался ее любимый супруг, с которым она прожила 60 лет.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Кадыров прокомментировал акцию с сожжением Корана в Швеции
Кадыров прокомментировал акцию с сожжением Корана в Швеции
Алла Пугачева присматривает особняк в «израильской Рублевке» и учит иврит
Алла Пугачева присматривает особняк в «израильской Рублевке» и учит
Дмитрий Певцов высказался о побеге Чулпан Хаматовой
Дмитрий Певцов высказался о побеге Чулпан Хаматовой
Сергей Лазарев весь покрылся сединой
Сергей Лазарев весь покрылся сединой
Digital Foundry сравнили Monster Hunter Rise на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry сравнили Monster Hunter Rise на Xbox Series X | S и
В США рассказали о трудностях с ограничениями против российских нефтепродуктов
В США рассказали о трудностях с ограничениями против российских
ФРГ задумалась о поставках Украине 19 танков Leopard из запасов бундесвера
ФРГ задумалась о поставках Украине 19 танков Leopard из запасов
Евгений Дятлов расстался с третьей женой из-за своего директора
Евгений Дятлов расстался с третьей женой из-за своего директора
Юлия Проскурякова плакала, когда узнала о разводе Игоря Николаева
Юлия Проскурякова плакала, когда узнала о разводе Игоря Николаева
Никита Джигурда занимался сексом со своей учительницей
Никита Джигурда занимался сексом со своей учительницей
Кети Топурия впервые показала лицо 2-летнего сына – именинника
Кети Топурия впервые показала лицо 2-летнего сына – именинника
Жулин рассказал, почему Роман Костомаров попал в больницу
Жулин рассказал, почему Роман Костомаров попал в больницу

Топ на сегодня

США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродукты
США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские
Марго Робби рассказала о съемках интимных сцен с Леонардо Ди Каприо
Марго Робби рассказала о съемках интимных сцен с Леонардо Ди Каприо
Певица Монеточка осталась ни с чем
Певица Монеточка осталась ни с чем

Еще по теме

Умерла уроженка Донбасса, актриса Татьяна Майорова
Дом 2 - Остров любви - 4899 Выпуск (08.10.2017)
Супермамочка - 34 выпуск - Марина Майя (07.03.2018) СТС
«Зенит» предложил 18 миллионов евро за 19-летнего бразильца