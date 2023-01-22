. Майя Менглет скончалась в Австралии

Звезда фильма «Дело было в Пенькове», актриса Майя Менглет ушла из жизни в 87 лет, прожив последние 26 лет в Австралии. Майя Менглет скончалась 19 января в своем доме в Мельбурне. Рядом с ней были родные и близкие. Причина смерти пока неизвестна. На ее счету 16 картин, но самой знаменитой является «Дело было в Пенькове» 1957 года. На следующий день после премьеры фильма Майя Менглет проснулась знаменитой. Предложения о съемках поступали одно за другим, актриса часто посещала официальные приемы, международные кинофестивали. Последнее можно назвать особым успехом — за границу тогда мало кто ездил. А там Майю называли советской Софи Лорен — видимо, за ее большие глаза, широкие брови, тонкую талию и невероятную женскую энергию.Несмотря на ошеломительный успех в кино, Майя сделала выбор в пользу театра — целых 43 года она вместе со своим супругом Леонидом Сатановским посвятила театру им. Станиславского и Немировича-Данченко. Привычный ритм хорошей жизни нарушила смена руководства театра — с ним звездные супруги не смогли найти общий язык и были вынуждены покинуть любимую сцену. А вскоре и родину — Менглет и Сатановский эмигрировали в Австралию, где жили их сыновья. Талантливый артист везде найдет своего зрителя, вот и супруги вскоре были приглашены в местную русскую труппу. Беда в дом актрисы пришла в 2015 году, когда от последствий сахарного диабета скончался ее любимый супруг, с которым она прожила 60 лет.