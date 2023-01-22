. Нейросеть от Microsoft научили создавать 3D-модели человека из его фотографии
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Нейросеть от Microsoft научили создавать 3D-модели человека из его фотографии

Нейросеть от Microsoft научили создавать 3D-модели человека из его фотографии

Американская корпорация Microsoft показала работу нейросети, создающей 3D-изображения человека при помощи его фотографии и алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ). Проект 3D Avatar Diffusion разработали исследователи из Microsoft Research, отмечается в материале на портале размещения научных материалов arXiv.

Нейросеть 3D Avatar Diffusion – система ИИ, автоматически формирующая высокодетализированные трехмерные аватары. Их можно просматривать со всех сторон в 360 градусах в высоком качестве. Примечательно, что внешний вид уже смоделированного аватара можно будет корректировать – сменить прическу или форму растительности на лице, выражение лица, одежду и аксессуары.


Созданный 3D Avatar Diffusion образ можно будет задействовать для создания аватара в виртуальной и дополненной реальности или для создания реалистичных 3D-моделей персонажей в видеоиграх. Технология от Microsoft в перспективе значительно ускорит непростой процесс трехмерного моделирования, а также откроет новые возможности для 3D-художников.

Работа 3D-нейросети от Microsoft

Накануне на Всемирном экономическом форум в Давосе анонсировали создание "глобальной метавселенной". Исполнительный директор Accenture Джули Тереза Свит подчеркнула, что частный сектор благодаря "метaвселенной" может заработать 1 трлн долларов к 2025 году.

В феврале прошлого года игровой сервис LegionFarm стал организатором первого боксерского боя в метaвселенной. На ринге сошлись два бывших чемпиона UFC: Хабиб Нурмагомедов и американец Макс Холлоуэй, которые сражались в гарнитурах Oculus Quest 2. По итогам схватки победителем стал Нурмагомедов.

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По материалам: uposters.ru

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