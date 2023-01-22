. Почему сороковой день считается самым важным для усопшей души, как лучше проводить душу в этот день
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Почему сороковой день считается самым важным для усопшей души, как лучше проводить душу в этот день

Почему сороковой день считается самым важным для усопшей души, как лучше проводить душу в этот день

Традиции православных обрядов пришли к нам из глубины веков практически неизменными. Люди всегда знали, что с уходом человека из этой жизни его душа продолжает свой путь, и ее следует проводить достойно, помочь ей пройти путь очищения.

Что происходит с душой человека после ухода в иной мир

Считается, что день смерти не является окончанием жизни человека. Он, наоборот, является началом новой жизни. В это время душа, покидая тело человека, отправляется навстречу к своему Отцу, и своему вечному существованию.


Для этого в течение сорока дней ей предстоит пройти сложный путь странствий. Он длится в течение сорока дней, и задача близких — помочь душе преодолеть эти странствия, облегчить ее путь при помощи молитв, добрых воспоминаний и разнообразных посмертных ритуалов.

Первые два дня душа еще пребывает на земле, посещает дорогие ее сердцу места, незримо прощается со своими близкими. На третий день она возносится на небеса и отправляется в странствия.


До сорокового дня происходит очищение души в мытарствах. В это время в семьях покойного принято соблюдать траур и ежедневно читать молитвы. В зависимости от того, как будет пройден этот путь, так душа и будет встречена в месте своего вечного покоя.

Почему сороковой день считается самым важным

На сороковой день после ухода человека происходит самое главное событие — определяется место пребывания души в вечности, вплоть до Страшного суда. В этот день важно правильно проводить душу, которая нуждается в нашей усиленной молитве.


На сороковой день в храме следует заказать панихиду по усопшему, на которой должны присутствовать его родные и близкие. Накануне обязательно нужно поставить свечи и желательно принести продукты, чтобы священнослужители помянули покойного. Нуждающимся в этот день принято подавать милостыню в виде денег или продуктов.


На сороковой день посещают могилу покойного, а дома проводят поминальный обед. Это важный день для поминок, в который накрывают стол и собирают не только близких родственников, но и друзей, коллег покойного, соседей. Перед поминальным обедом обязательно читают молитву.

# Общество
По материалам: rsute

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