. Привлекаем в жизнь счастье и богатство в Китайский Новый год: что нужно обязательно сделать в ночь на 22 января

В 2023 году Китайский Новый год приходится на 22 января. То есть он наступит уже этой ночью. Многие люди с нетерпением ждали этого времени, так как привыкли доверять китайской астрологии, философии и вообще мудрости этого древнего народа. Волшебное время Нового года по лунному календарю ощущается на интуитивном уровне. Юлия Богданова, специалист в области китайской астрологии, уверяет, что можно реально привлечь в жизнь процветание и удачу, если правильно встретить этот праздник. Что же нужно сделать в ночь на 22 января, читайте далее.

Ритуалы, которые нужно сделать в ночь на 22 января, когда наступит год Кролика

Чтобы все члены семьи в новом году были здоровыми, нужно провести ритуал со свечой. Зажгите красивую свечку и медленно обойдите с ней весь периметр вашего дома. После этого возьмите колокольчик — лучше китайский, и звоня им, напевайте песни, которые вам нравятся. Во время ритуала вновь обходите все комнаты, можно при этом плясать. Пусть это не покажется вам странным — китайцы встречают Новый год громко и весело, чтобы прогнать злых духов и энергетических паразитов. В конце откройте окна хотя бы на 5 минут, чтобы зашла новая, чистая энергия.





Чтобы сбылись загаданные желания, нужно в ночь на 22 января старательно и красивым почерком написать их на листе. Помните китайское искусство каллиграфии? Этот народ хорошо понимает, как важно прописывать слова филигранным почерком. Так вы сможете дать дополнительный импульс к действию словесным формулировкам, зарядить их энергией своей души.

Далее листочек перевяжите красной лентой или же спрячьте в конверт такого же цвета. На протяжении всего года Кролика это послание должно храниться в укромном месте. В конце года перечитайте его и сожгите.

Чтобы пригласить в дом богатство, нужно приобрести фигурку-божество, символизирующее изобилие. В ночь на 22 января поставьте ее на стол спиной к востоку, а лицевой стороной — на запад. Вокруг следует расположить дары — сладости, фрукты и монеты. И только после этого можно обратиться к божеству со своими просьбами. Убирать его не рекомендуется до следующего Китайского Нового года, иначе запущенная программа привлечения богатства собьется.

Чтобы осуществить желание стать родителями, паре нужно обязательно обзавестись символом 2023 года — кроликом, но не черного, а белого цвета. Это символ чистоты, плодородия, счастья и любви. Он поможет мужчине и женщине зачать ребенка и укрепит их отношения.





Что еще нужно сделать в новогоднюю ночь

Для того, чтобы ритуалы сработали на все сто, нужно встретить Китайский Новый год 2023 по всем правилам, чтобы задобрить его покровителя — Кролика.

Так, на стол поставьте мандарины в праздничной вазе, приготовьте побольше блюд из овощей и зелени. Можно найти в интернете рецепт традиционного китайского блюда — цзяоцзы.

Одеться лучше в наряд тех цветов, которые встречаются в природе чаще всего: зеленый, голубой, черный, коричневый.

А главное — отнеситесь ко всем ритуалом с полной серьезностью и уважением, ведь это настоящей момент творения вашей собственной судьбы.