. Сергей Лазарев весь покрылся сединой

Певец Сергей Лазарев шокировал своим внешним видом. Артист известен поклонникам и друзьям как большой шутник. Накануне артист иронично обратился к своей аудитории в социальных сетях. Лазарев предстал в неожиданном виде. Певец показал себя с седыми волосами и морщинами. «Уже вижу заголовки СМИ! «Лазарев резко постарел», «Фанаты не узнали постаревшего Лазарева». Ждем! Вот прям интересно, как быстро они появятся»,— пошутил исполнитель хита «В самое сердце». На самом же деле, Сергей использовал специальный состаривающий фильтр, чтобы разыграть подписчиков.Кстати, больше всего в плане пранков и подколов достается Лере Кудрявцевой. Причем, Лазарев совершенно не стесняется многочисленных фанатов и шутит над бывшей возлюбленной при них. Так, на съемках «Песни года», ведущими которой стали Лазарев и Кудрявцева, Сергей отпускал замечания внешности Леры, а заразительно смеялась в ответ. Телеведущая попросила остановить запись и подождать: звезда почесала лицо. «Нос поправила?» — спросил Сергей. Кудрявцева принялась смеяться. В итоге она заявила, что у нее свело спину от смеха. «Не шестнадцать-то уже!» — отметил певец. Кудрявцева снова попросила сделать паузу. «Слеза потекла», — пояснила она. «Ты потекла с самого начала, как мы увиделись», — не удержался Лазарев.