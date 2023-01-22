. СК начал проверку по факту нарушения прав дольщиков долгостроя на Дыбовского

Следователи СК в Иркутске начали доследственную проверка по факту нарушения жилищных прав граждан. На личный прием к первому заместителю руководителя СУ СК России по Иркутской области Дмитрию Позовскому обратились жильцы дома на улице Дыбовского. В 2021 году Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Иркутской области передал права и обязанности застройщика-банкрота, принято решение достроить дом и ввести в эксплуатацию. Однако указанные работы не выполнены, что нарушает права и законные интересы участников долевого строительства, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По результатам личного приема следственный отдел по Октябрьскому району Иркутска организовал доследственную проверку по статье «Превышение должностных полномочий». Следователи устанавливают все обстоятельства. Будут опрошены должностные лица администрации Иркутска и Октябрьского округа Иркутска, не принявшие достаточных мер для восстановления нарушенных прав граждан.