. Тельцам нужно не терять вдохновение, а Ракам правильно расставлять приоритеты: как привлечь удачу разным знакам зодиака

Говорят, что удача дается человеку свыше, и он никак не может на это повлиять или привязать ее к себе. Однако большинство астрологов с этим не согласны, они считают, что у каждого знака зодиака существуют свои хитрости и приемы, с помощью которых можно привлечь удачу, важно только этого захотеть.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Главный враг Овнов — их импульсивность и бьющая ключом энергия, которая нередко отпугивает удачу. Справиться с этим огненному знаку довольно трудно, но если научиться периодически замедляться и контролировать свои эмоции, можно рассчитывать, что удача будет чаще возле вас задерживаться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Главным источником удачи у Тельцов является мотивация и вдохновение. Представителям этого знака нельзя расслабляться и даже на время терять связь с окружающим миром. Вам важно всегда быть в процессе созидания и стремления к поставленным целям.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы чрезвычайно самонадеянны, эмоциональны, общительны, и стремятся всегда быть в гуще событий. Они редко анализируют и просчитывают последствия своих поступков, из-за чего часто совершают ошибки. Это отталкивает от них удачу.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки часто не могут сосредоточиться на чем-то одном, пытаясь заниматься сразу несколькими делами. Кроме того, им мешает их обидчивость и мнительность. Для привлечения удачи нужно стараться быть более уверенным в себе и учиться правильно распределять приоритеты.

Лев (23 июля — 22 августа)

Представители этого знака рождаются с уверенностью, что весь мир крутится вокруг них. Гордость и самонадеянность часто мешает им реально смотреть на вещи и объективно оценивать события. Они предпочитают все делать самостоятельно и редко принимают чью-то помощь. Поэтому удача часто обходит их стороной.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы во всем любят порядок и системность, они редко отходят от установленных для самих себя правил. Кроме того, от природы они фаталисты, уверенные в том, что все будет так, как должно быть. Нередко это отпугивает удачу и приводит к проблемам даже там, где Девы могли бы их избежать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам необходимо общество и моральная поддержка окружающих, от этого нередко зависит их вдохновение. Лишенные такой поддержки, они могут страдать депрессией и сами отталкивать от себя удачу.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам часто мешает гордыня и стремление казаться загадочными. Им важно, чтобы окружающие видели в них успешных и самодостаточных людей и восхищались их достижениями, хотя на деле это не всегда бывает так. Будьте проще, и удача вас не обойдет стороной.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы часто ведут беспорядочный образ жизни, начинают и бросают какие-то дела, откладывают на потом то, что требует безотлагательного решения. Их чрезмерная энергичность и непоследовательность в поступках приводит к тому, что удача нередко проходит мимо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам вредит их сдержанность и недоступность. Они редко кого-то подпускают к себе близко и открывают свою душу. Прирожденные интроверты, они предпочитают справляться со своими проблемами сами, ни от кого не принимая помощи. Это часто отпугивает удачу и мешает вам быть счастливыми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Представители этого знака считаются любимчиками удачи. Она сопровождает их во всех делах и дает чувство защищенности. Из-за этого Водолеи склонны рисковать и нередко теряют бдительность. Делать этого точно не следует, нужно ценить удачу и относиться к ней с благодарностью.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Проблемы с удачей у Рыб возникают из-за их неуемных фантазий и склонности жить в иллюзорном мире. Кроме того, представители этого знака часто делятся с окружающими людьми своими сокровенными мыслями и планами. Постарайтесь быть реалистами, более сдержанными в своих откровениях — и удача будет сопутствовать вам всегда.