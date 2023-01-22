. Трем американским морпехам предъявили обвинения в участии в штурме Капитолия
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Трем американским морпехам предъявили обвинения в участии в штурме Капитолия

Трем американским морпехам предъявили обвинения в участии в штурме Капитолия

Трем американским морпехам предъявили обвинения в участии в штурме КапитолияВ США трем морпехам предъявили обвинения из-за участия в штурме Капитолия

Трем американским военнослужащим Корпуса морской пехоты предъявили обвинения в участии в штурме Капитолия, осуществляемого сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает газета The New York Times.

По данным издания, капрал Мик Кумер, сержант Джошуа Абейт и сержант Додж Дейл Хеллонен предстанут перед судом в связи с незаконным проникновением в Капитолий, а также нарушением общественного порядка. Отмечается, что в телефоне Кумера была обнаружена переписка, в которой утверждалось, что президентские выборы в 2020 году были фальсифицированы. Также он заявил, что ожидает второй гражданской войны. Согласно видеозаписям из Капитолия, обвиняемые находились внутри него 52 минуты и занимались вандализмом.

Ранее расследующий нападение на Капитолий 6 января 2021 года Комитет палаты представителей США рекомендовал в докладе Конгрессу рассмотреть запрет участия в следующих президентских выборах экс-президента страны Дональда Трампа.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В США назвали камень преткновения между Украиной и Западом
В США назвали камень преткновения между Украиной и Западом
Футболисты Мамаев и Смолов могут скрываться от мобилизации в Дубае
Футболисты Мамаев и Смолов могут скрываться от мобилизации в Дубае
Привлекаем в жизнь счастье и богатство в Китайский Новый год: что нужно обязательно сделать в ночь на 22 января
Привлекаем в жизнь счастье и богатство в Китайский Новый год: что
Трем американским морпехам предъявили обвинения в участии в штурме Капитолия
Трем американским морпехам предъявили обвинения в участии в штурме
Кадыров прокомментировал акцию с сожжением Корана в Швеции
Кадыров прокомментировал акцию с сожжением Корана в Швеции
Алла Пугачева присматривает особняк в «израильской Рублевке» и учит иврит
Алла Пугачева присматривает особняк в «израильской Рублевке» и учит
Дмитрий Певцов высказался о побеге Чулпан Хаматовой
Дмитрий Певцов высказался о побеге Чулпан Хаматовой
Сергей Лазарев весь покрылся сединой
Сергей Лазарев весь покрылся сединой
Digital Foundry сравнили Monster Hunter Rise на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry сравнили Monster Hunter Rise на Xbox Series X | S и
В США рассказали о трудностях с ограничениями против российских нефтепродуктов
В США рассказали о трудностях с ограничениями против российских
ФРГ задумалась о поставках Украине 19 танков Leopard из запасов бундесвера
ФРГ задумалась о поставках Украине 19 танков Leopard из запасов
Евгений Дятлов расстался с третьей женой из-за своего директора
Евгений Дятлов расстался с третьей женой из-за своего директора

Топ на сегодня

Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродукты
США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские
Марго Робби рассказала о съемках интимных сцен с Леонардо Ди Каприо
Марго Робби рассказала о съемках интимных сцен с Леонардо Ди Каприо
Певица Монеточка осталась ни с чем
Певица Монеточка осталась ни с чем
Екатерина Варнава снялась голой в кино
Екатерина Варнава снялась голой в кино

Еще по теме

Трампа вызовут на допрос по делу о штурме Капитолия
В США арестованы предполагаемые участники штурма Капитолия
Трамп высказался о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия
Рэпера Bugzie The Don приговорили к тюрьме из‑за участия в штурме Капитолия