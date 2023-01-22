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В Британии назвали «неудобный факт» о поддержке Украины

В Британии назвали «неудобный факт» о поддержке УкраиныБританский актер Брэнд заявил, что на Украине Запад сражается с нацистами против России СюжетРоссия и НАТО:

Британский актер Рассел Брэнд заявил, что западные страны выражают поддержку нацистскому режиму на Украине. С таким мнением он выступил на своем YouTube-канале.

«Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов. А в этой войне, мы, похоже, бок о бок сражаемся с реальными нацистами против России. <...> Это общеизвестный факт — несколько неудобный, но правдивый... Слушайте, я ведь тоже не хочу ядерной войны. У меня есть дети», — подчеркнул он.

Актер из Британии добавил, что Россия всегда называла расширение НАТО красной линией. Однако страны Запада все равно стремятся перешагнуть через нее.

Ранее американский историк Эрик Зюсс назвал западных политиков нацистами из-за поддержки Украины. По его мнению, санкции против России и финансовая помощь Киеву показали отношение политиков к своим гражданам. Зюсс отметил, что антироссийские санкции нанесли ущерб самому Западу.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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