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В США назвали камень преткновения между Украиной и Западом

В США назвали камень преткновения между Украиной и ЗападомАвтор NYT Виноград назвала поставку танков камнем преткновения между Украиной и Западом

Среди западных стран стали нарастать разногласия из-за поставок оружия Украине. Об этом заявила обозреватель Кассандра Виноград в материале для New York Times.

Автор NYT назвала камень преткновения между Украиной и Западом и подчеркнула, что им стали поставки танков Киеву. Она отметила, что западные танки «намного мощнее боевых машин».

Журналистка из США напомнила, что Германия «сопротивляется» отправке танков Leopard Украине. В частности, Берлин не хочет разрешить другим странам передавать их. «Германия также настаивала на том, чтобы Соединенные Штаты взяли инициативу на себя», — заключила Виноград.

Ранее сообщалось, что ФРГ задумалась о поставках Украине 19 танков Leopard. Их могут отправить из запасов Бундесвера, у которого в наличии есть 312 машин. 99 из них с мая прошлого года находились в ремонте, а один списали.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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